Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnanlagen sind keine Spielplätze - Bundespolizei warnt vor Gefahren

Köln (ots)

Leider kommt es immer wieder vor, dass die Bundespolizei zu Personenunfällen gerufen wird. Das Situationen wie diese oftmals sogar leichtsinnig in Kauf genommen werden, zeigt ein Sachverhalt vom vergangenen Wochenende:

Eine größere Personengruppe steht am Bahnsteig im Kölner Hauptbahnhof. Scheinbar aus eigener Erheiterung schubsen sich die Personen gegenseitig hin und her. Doch dann passiert es: Eine Person fällt in den Gleisbereich, während eine S-Bahn einfährt. Nur mit Glück schafft es die Gruppe, die gefallene Person aus dem Gefahrenbereich zu entfernen, bevor die Bahn zum Stehen kommt. Danach verlassen alle Beteiligten den Bereich, als wäre nichts gewesen. Der Triebfahrzeugführer der einfahrenden S-Bahn steht so sehr unter Schock, dass er abgelöst werden muss. Es kommt zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.

Diesmal ist die Situation glimpflich ausgegangen. Zahlreiche Einsätze der vergangenen Jahre zeigen jedoch, dass es hierbei auch zu schweren Unfällen, bis hin zum Tode kommen kann.

Daher appelliert die Bundespolizei erneut:

- Bahnanlagen sind keine Spielplätze. Das Betreten oder der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! - Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante. Die Sogwirkung der einfahrenden Züge kann Sie sonst mitschleifen. - Züge näher sich schnell und beinahe lautlos und werden oft erst sehr spät wahrgenommen!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell