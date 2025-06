Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet am Wochenende mehrere Messer und Pfeffersprays

Bild-Infos

Download

Essen, Recklinghausen (ots)

Am Pfingstwochenende kontrollierten Bundespolizisten in den Hauptbahnhöfen Essen und Recklinghausen im Rahmen der dort geltenden Allgemeinverfügung. Dabei stellten die Beamten einige gefährliche Gegenstände sicher.

BPOL NRW: Bahnhöfe Essen und Recklinghausen - Bundespolizei informiert über Kontrollmaßnahmen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6048496

Am 07. Juni gegen 12:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Recklinghausen einen deutschen Staatsangehörigen. Der 16-Jährige versuchte sich noch der Kontrolle beim Erblicken der Beamten durch Weggehen zu entziehen. Doch die Beamten stellten den Jugendlichen und durchsuchten im weiteren Verlauf dessen Sachen. In der mitgeführten Bauchtasche fanden die Polizisten schließlich zwei Pfeffersprays. Die Uniformierten stellten die Gegenstände sicher, belehrten den in Marl Wohnhaften im Zuge der geltenden Allgemeinverfügung und entließen ihn anschließend aus der Kontrolle.

Ebenfalls am 07. Juni gegen 20:50 Uhr überprüfte eine eingesetzte Streife am Recklinghäuser Hauptbahnhof einen 27-Jährigen. Auf das bestehende Mitführungsverbot angesprochen gab der in Datteln Wohnhafte an, dass er ein Taschenmesser in der rechten Hosentasche mitführe. Die Beamten stellten das Messer sicher, belehrten den syrischen Staatsangehörigen und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Anschließend setzte der 27-Jährige seinen Weg fort

Am frühen Abend des 08. Juni gegen 19:30 Uhr führten die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Recklinghausen eine Kontrolle bei einem Deutschen durch. Auch dieser gab auf Nachfrage an, dass er ein Messer im Rucksack mitführen würde. Die Uniformierten fanden anschließend ein Küchenmesser, welches sie sicherstellten. Auch den 29-Jährigen belehrten die Beamten. Der Oer-Erkenschwicker muss sich ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Am späten Abend des 08.Juni gegen 21:50 Uhr kontrollierten Uniformierte am Essener Hauptbahnhof eine 23-Jährige. Auch diese fragten die Einsatzkräfte nach gefährlichen Gegenständen. Die Wohnungslose gab daraufhin ein Messer in einer Messerscheide heraus. Dieses stellten die Bundespolizisten sicher, belehrten die Deutsche und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen sie ein.

Vormittags am 09. Juni gegen 10:30 Uhr überprüften die eingesetzten Beamten am Hauptbahnhof Recklinghausen einen deutschen Staatsangehörigen. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte ein Cuttermesser sowie ein Tierabwehrspray. Die Beamten führten eine Belehrung bei dem Wohnungslosen durch und entließen ihn nach Abschluss aller Maßnahmen aus der Kontrolle.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell