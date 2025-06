Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker war am Sonntag (01.06.2025) gegen 06:50 Uhr auf der Landesstraße 1182 (L 1182) von Darmsheim kommend in Richtung Grafenau unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Unbekannte mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Eine 27-jährige Ford-Lenkerin, die dem Unbekannten entgegenkam, musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei touchierte sie einen Leitpfosten und blieb in einem Grünstreifen stehen, während der Unbekannte seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

