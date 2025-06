Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unbekannte zünden Holzhütte an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen (31.05.2025) rückte die Feuerwehr zu einer Sportanlage in der Eberdinger Straße in Hemmingen aus, nachdem dort gegen 07:00 Uhr eine größere Rauchentwicklung gemeldet worden war. Mutmaßlich hatten noch unbekannte Täter Teile einer abgebauten Holzhütte in Brand gesetzt. Die Flammen beschädigten auch ein Topcase eines in der Nähe abgestellten BMW-Motorrades. Das Feuer konnte von der Feuerwehr anschließend zügig gelöscht werden. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Ditzingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel: 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell