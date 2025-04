Feuerwehr Detmold

FW-DT: Leistungsnachweis der Lippischen Feuerwehren 100 Jahre Löschgruppe Pivitsheide

50 Jahre Jugendfeuerwehr 2025

Ein Dokument

Detmold (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor 100 Jahren gründeten 41 Männer im Kohlpott die erste Freiwillige Feuerwehr in unserem Ortsteil. Dieses Jubiläum aber auch das 50. Bestehen unserer Jugendfeuerwehr werden wir feiern. Zu den Veranstaltungen, die im Rahmen dieses Doppeljubiläum stattfinden, möchten wir Sie herzlich einladen.

Für Fragen vorab steht Ihnen gerne Marc Stratemeier unter mstratemeier@mail.de , Tel. 0151/14633602 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn Sie vorab in Ihrem Medium auf die Veranstaltungen hinweisen und im Anschluss auch darüber berichten. Ein ausführliches Programm des Festwochenendes erhalten Sie mit diesem Schreiben.

Samstag, 10.05.2025

Wohnmobilstellplatz "Werrebogen", Hornsche Straße 50, 32756 Detmold Ab 8:00 Uhr Leitungsnachweis der lippischen Feuerwehren Samstag, 24.05.2025 Festplatz "Am Eichenkrug", Am Eichenkrug/Stratenweg, 32758 Detmold Ab 15:00 Uhr Kaffeetrinken der Ehrenabteilung Ab 18:00 Uhr offizielle Feierstunde im Festzelt mit geladenen Gästen Ab 19:30 Uhr Pivitsheide feiert - Party im Festzelt Sonntag, 25.05.2025 Festplatz "Am Eichenkrug", Am Eichenkrug/Stratenweg, 32758 Detmold Ab 10:00 Uhr Delegiertenversammlung des Lippischen Feuerwehrverbandes Ab 12:00 Uhr Essen aus der Gulaschkanone Ab 13:00 Uhr Vorführungen der Löschgruppe Pivitsheide, der Jugendfeuerwehr & Blaulichtmeile

Torben Wind

- Einheitsleiter-

Brandoberinspektor

Sarah-Kristin Dux

- Jugendfeuerwehrwartin -

Oberfeuerwehrfrau

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell