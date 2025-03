POL-SO: 35-jähriger ist nicht zu belehren

Soest-Meiningsen (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 10:55 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Köchlingser Weg in Soest-Meiningsen. Ein 45-jähriger Mann aus Soest wollte an einem vor ihm stehenden LKW der Stadtwerke Soest vorbeifahren. Da die Fahrbahn allerdings zu eng dafür war, entschloss sich der Soester, über dem angrenzenden Feld am LKW vorbeizufahren. Nur mit einer hohen Drehzahl konnte er über das Feld fahren. ...

