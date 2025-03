POL-SO: Brennende Mülltonnen

Soest (ots) - An einem zukünftigen Übergangswohnheim im Ostenhellweg in Soest ist es in der Zeit vom vergangenen Samstag, 12:00 Uhr - Sonntag 09:30 Uhr zu einer Brandstiftung gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge, der dort in seiner Kleinanlage war, konnte am Sonntag Brandspuren an der dortigen Hauswand und einem Fenster feststellen. Diese waren am Samstagmittag noch nicht dort. Ersten Erkenntnissen zufolge ist es dort zu ...

mehr