Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Brand eines Baucontainers

Lippetal (ots)

Am 21. März wurden Feuerwehr und Polizei gegen 21:55 Uhr in den Finkenweg gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Baucontainer, der sich in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses befand, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell