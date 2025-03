POL-SO: Trunkenheitsfahrt mit einem entwendeten E-Scooter

Lippstadt-Eickelborn (ots) - Am Samstag, 22.03.2025 gegen 11:45 Uhr, fiel einer Frau auf einem Tankstellengelände in Eickelborn ein anderer Pkw auf. Der Fahrer dieses Audi stand an seinem geöffnetem Kofferraum und nahm einen Schluck aus einer Likörflasche. Trotz einer Ansprache auf den Alkoholkonsum stieg der Mann in seinen Pkw und setzte seine Fahrt fort. Die ...

mehr