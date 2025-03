Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Soest-Müllingsen (ots)

Am Freitag, 21.03.2025 kam es um 17:10 Uhr im Kreuzungsbereich der Niederbergheimer Str. und der Bördenstr. in Müllingsen zu einem Verkehrsunfall. Eine 52jährige Frau aus Koblenz befuhr die Bördenstr. mit ihrem Wohnmobil aus Richtung Hiddingsen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr eine 45jährige Wuppertalerin mit ihrem Nissan über die Niederbergheimer Str. in Richtung Möhnesee. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei drehte sich das Wohnmobil um 180 Grad und wurde schwer beschädigt. Der Nissan kommt von nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt im angrenzenden Graben total beschädigt zum Liegen. Beide Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert konnten diese jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für ca. 1 Stunde voll gesperrt. (ko)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell