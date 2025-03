POL-SO: Einbruch in Holzhütte im Stadtpark

Geseke (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gegen 1 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bürener Straße, in Höhe der Hausnummer 155. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Iveco Lkw mit polnischem Kennzeichen wurde von einem bislang unbekannten Lkw im Bereich der rechten Fahrzeugseite touchiert. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Der während des Unfalles im Lkw befindliche Fahrer konnte den flüchtigen Lkw mit gelbem Kennzeichen noch davonfahren sehen und den ...

mehr