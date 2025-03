Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit vier Beteiligten, ein Fahrzeugführer flüchtig

Lippstadt (ots)

Am 19.03.2025, kam es um etwa 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Berliner Straße in Lippstadt. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Warstein erkannt den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden PKW zu spät. Der Warsteiner fuhr mit seinem Fahrzeug auf den vorausfahrenden Citroen des 42-jährigen Bielefelders auf. Der Bielefelder befand sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Rot zeigenden Lichtzeichenanlage im Bremsvorgang. Durch den Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wurde der Citroen auf das vorausfahrende Fahrzeug geschoben, welches bereits aufgrund des Rückstaus an der Ampel wartete. Der wartende 34-jährige Rietberger wurde wiederum mit seinem Volkswagen in das vor ihm wartende Fahrzeug geschoben. Hier sei es ebenfalls zu einem Kontakt der Fahrzeuge gekommen. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die vor Ort verbliebenen Unfallbeteiligten erlitten durch den Verkehrsunfall Verletzungen. Weiterhin entstanden an allen beteiligten Fahrzeugen Schäden. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat übernommen.

