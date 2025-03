Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Snackautomat beschädigt

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Am 19.03.2025, um etwa 04:15 Uhr wählten zwei Zeugen den Notruf der Polizei. Die Zeugen teilten der Polizei mit, dass zwei Täter die Scheibe eines Snackautomaten in der Erwitter Straße in Lippstadt eingeschlagen haben sollen. Zwei männliche Täter schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand die Scheibe des Automaten ein und entwendeten vermutlich Ware im Wert von etwa 70,00 Euro. Die beiden Täter flüchteten nach der Tat in Richtung Overhagener Straße. Mithilfe einer Zeugenaussage konnte einer der flüchtigen Tatverdächtigen im Nahbereich durch die Polizei angetroffen werden. Dieser versteckte sich auf dem Boden liegend hinter einem geparkten Fahrzeug und gab an, dort ein Schläfchen gehalten zu haben. Der zweite Tatverdächtige wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

- Männlich - 17 - 25 Jahre - Schlanke Statur - 1,60m - 1,70m - Südländisches Erscheinungsbild - Dunkle Kleidung

Es entstand ein Sachschaden von über 1000,00 Euro. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt und der flüchtigen Person machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941/ 91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell