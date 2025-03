Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Verkehrsunfall

Werl (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Heideweg. Eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus Menden befuhr mit ihrem Fiat den Heideweg in Richtung Ense. Etwa 500 Meter nach der Unterführung der Autobahn 44 kreuzten nach ersten Angaben der Mendenerin mehrere Rehe die Fahrbahn. Um eine Kollision mit den Wildtieren zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und kollidierte frontal mit einem Baum am Fahrbahnrand. Die 64-Jährige erlitt infolge des Unfalles schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Heideweg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Westönnen und der Bundesstraße 516 gesperrt.

