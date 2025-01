POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher fährt davon

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Hoher Weg; Tatzeit: 26.01.2025, 03.50 Uhr; Bei einem Einbruchsversuch ertappt wurden zwei bislang unbekannte Täter an der Straße Hoher Weg in Gronau. In der Nacht zum Sonntag bemerkte ein Anwohner gegen 03.50 Uhr zwei Männer, die in seine Scheune einzubrechen versuchten. Als er die Unbekannten ansprach, flüchteten diese vom Grundstück in Richtung eines angrenzenden Spielplatzes. Die ...

