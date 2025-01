POL-BOR: Gescher - Einbruchsversuch scheitert

Borken (ots) - Tatort: Borken, Raiffeisenstraße; Tatzeit: 24.01.2025, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr; Ein Portemonnaie aus einem Rucksack entwendeten bislang unbekannte Täter in Borken. Eine Frau aus Borken war am Freitagmorgen zum Einkauf in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße. Ihr Portemonnaie hatte sie in einem Rucksack verstaut und führte diesen am Einkaufswagen mit. Unbemerkt öffneten die Unbekannten den ...

