Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Portemonnaie entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Raiffeisenstraße;

Tatzeit: 24.01.2025, zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr;

Ein Portemonnaie aus einem Rucksack entwendeten bislang unbekannte Täter in Borken. Eine Frau aus Borken war am Freitagmorgen zum Einkauf in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße. Ihr Portemonnaie hatte sie in einem Rucksack verstaut und führte diesen am Einkaufswagen mit. Unbemerkt öffneten die Unbekannten den Reißverschluss und entwendeten das Portemonnaie. Erst an der Kasse fiel der Diebstahl auf.

Vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes erneuert die Polizei ihren Hinweis, Wertgegenstände wie Geld, Geldkarte und Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Die Verschlussseite von Hand- oder Umhängetaschen sollte immer zum Körper zeigen. (pl)

