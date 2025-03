Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trunkenheitsfahrt - aufmerksame Zeugin verständigt die Polizei

Lippstadt-Eickelborn (ots)

Am Samstag, 22.03.2025 gegen 11:45 Uhr, fiel einer Frau auf einem Tankstellengelände in Eickelborn ein anderer Pkw auf. Der Fahrer dieses Audi stand an seinem geöffnetem Kofferraum und nahm einen Schluck aus einer Likörflasche. Trotz einer Ansprache auf den Alkoholkonsum stieg der Mann in seinen Pkw und setzte seine Fahrt fort. Die aufmerksame Zeugin folgte dem Pkw und informierte über den Notruf die Polizei. Durch die alarmierten Polizeibeamten konnte der Pkw wenig später angehalten die Person überprüft werden. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.(ko)

