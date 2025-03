Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brandstiftung an zukünftigem Übergangswohnheim

Soest (ots)

An einem zukünftigen Übergangswohnheim im Ostenhellweg in Soest ist es in der Zeit vom vergangenen Samstag, 12:00 Uhr - Sonntag 09:30 Uhr zu einer Brandstiftung gekommen.

Ein aufmerksamer Zeuge, der dort in seiner Kleinanlage war, konnte am Sonntag Brandspuren an der dortigen Hauswand und einem Fenster feststellen. Diese waren am Samstagmittag noch nicht dort.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist es dort zu einem Brand gekommen der glücklicherweise nicht auf das ganze Gebäude übergegangen ist. Beschädigt wurde ein Fenster und das Dämmmaterial.

Noch am Sonntag hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen dazu aufgenommen. Ob es sich um eine fremdenfeindliche Tat gehandelt haben könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Nahbereich konnte an einer Gartenhütte ein aufgemaltes Hakenkreuz festgestellt werden. Ob diese im Tatzusammenhang mit dem Brand steht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund ist involviert und übernimmt in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in Soest die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell