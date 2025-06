Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu gefährlicher Kopfverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen drei Personen, die am Sonntag (01.06.2025) gegen 16:30 Uhr für eine körperliche Auseinandersetzung in einem Restaurantbetrieb im Mühlweg in Marbach am Neckar verantwortlich sein sollen.

Im Außenbereich des Betriebs kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 34-jährigen Frau und einem Restaurantmitarbeiter. Grund hierfür soll der Preis für ein Glas Wasser gewesen sein. Im Verlauf des Disputes soll die 34-Jährige mehrere Getränkegläser beschädigt und geworfen haben. Des Weiteren soll ein 44-jähriger Begleiter der Frau einen Mitarbeiter mit einer Faust in Gesicht geschlagen haben. Im Rahmen des daraus entstandenen Gerangels schaltete sich auch ein 62-jähriger Mann mit ein. Dieser schlug hierbei einem Mitarbeiter von hinten mehrmals mit einem Bierkrug gegen dessen Kopf. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und musste später durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alarmierte Polizeibeamte konnten vor Ort zunächst alle drei Personen vorläufig festnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der 34-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Sie wurde zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht, währenddessen beleidigte und bedrohte sie eine Polizeibeamtin. Auf richterliche Anordnung musste sie bis zum Abend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbleiben.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die die körperliche Auseinandersetzung beobachten und hierzu sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

