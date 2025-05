Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Roller fährt auf Pkw auf | Flüchtiger Golf Plus gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 24. Mai, ist es auf der Hermann-Piecq-Anlage zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Rollerfahrer die Hermann-Piecq-Anlage auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Waldnieler Straße. Vor ihm befanden sich zwei Pkw. Laut Zeugenaussagen habe der vordere Pkw, ein silberner Golf Plus, auf Höhe der Kyffhäuserstraße abrupt gebremst und sei trotz durchgezogener Linie nach links in diese eingebogen. Der hinter ihm befindliche Pkw musste dadurch stark bremsen. Der Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte er sich leicht, Pkw und Roller wurden beschädigt. Der Golf Plus setzte seine Fahrt auf der Kyffhäuserstraße fort.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des silbernen Golf Plus sowie Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

