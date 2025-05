Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Zwei Unbekannte verletzen 57-jährigen Fußgänger

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 22. Mai, ist es zwischen 12 und 15 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Dahlener Straße ist ein 57-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann überquerte die Dahlener Straße im Kreuzungsbereich an der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel, als ein Autofahrer nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte. Es kam beinahe zu einem Zusammenstoß. Nach Zeugenaussagen soll der Autofahrer angehalten haben und ausgestiegen sein. Zwischen den beiden Männern kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, die in einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung endete. Der Beifahrer soll zudem ausgestiegen und den 57-Jährigen ebenfalls körperlich angegangen sein.

Zwei Unbeteiligte sollen die Männer voneinander getrennt haben. Dann stieg das Duo wieder ins Auto. Der 57-Jährige stellte sich vor das Fahrzeug. Ungeachtet dessen fuhr der Mann los und lud den Fußgänger auf die Motorhaube auf. Nach etwa 15 Metern soll er rückwärtsgefahren sein, bis der Mann von der Motorhaube zu Boden fiel. Dann soll er seine Fahrt über die Stresemannstraße in Richtung Gracht fortgesetzt haben.

Der 57-Jährige meldete den Sachverhalt erst mehrere Stunden später bei der Polizei. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Beide zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer ist schlank, etwa 1,90 Meter groß und trug einen dunklen Pullover. Der andere ist etwa 1,80 Meter groß und trug einen hellen Jogginganzug.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell