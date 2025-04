Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unterschiedliche Angaben nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstag um kurz vor 10 Uhr kam es zwischen einer 33-jährigen Seat-Fahrerin und einer 65-jährigen Ford-Fahrerin in der Röntgenstraße / Theodor-Kutzer-Ufer zu einem Unfall. Die 33-Jährige fuhr die Röntgenstraße aus Richtung Uniklinikum Mannheim kommend in Fahrtrichtung Mannheim-Feudenheim entlang. Die 65-Jährige fuhr in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Als die 33-Jährige links in das Thomas-Kutzer-Ufer abbiegen wollte, kam es zwischen beiden Fahrzeugen zur Kollision. Da beide Beteiligte angaben, bei Grün gefahren zu sein, sucht der Verkehrsdienst Mannheim nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 174-4222 zu melden.

