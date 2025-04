Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis Vollbrand eines Hauses in Leimen, PM Nr. 2

Leimen (ots)

Wie bereits gemeldet kam es am Dienstagnachmittag, gegen 17.35 Uhr, in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus der Rohrbacher Straße zu einem Brandausbruch, der sich zu einem Vollbrand entwickelte. Die Feuerwehr konnten das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 100 - 150 000,- Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell