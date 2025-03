Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haltestelle beschädigt

Jena (ots)

Am vergangenen Donnerstag stellten Zeugen eine beschädigte Straßenbahnhaltestelle an der Sparkassenarena fest. Die 150 x 180 m große Glasscheibe ist vermutlich mit einem Stein, der noch in der Nähe lag, eingeschlagen worden. Der entstandene Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell