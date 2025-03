LPI-J: Betrug über Telefon

Weimar (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag beobachtete ein Zeuge in einem Supermarkt in Weimar-Nord, wie ein Mann Lebensmittel in seine mitgeführte Tasche packte. Als der Zeuge an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, sah er den Mann, wie er eine geschlossene Kasse passierte ohne zu bezahlen. Sowohl er als auch eine Mitarbeiterin sprachen den Herrn an, der draufhin loslief und Richtung Rießnerstraße flüchtete. ...

