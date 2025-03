Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb flüchtet mit vollgepackter Tasche

Weimar (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag beobachtete ein Zeuge in einem Supermarkt in Weimar-Nord, wie ein Mann Lebensmittel in seine mitgeführte Tasche packte. Als der Zeuge an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, sah er den Mann, wie er eine geschlossene Kasse passierte ohne zu bezahlen. Sowohl er als auch eine Mitarbeiterin sprachen den Herrn an, der draufhin loslief und Richtung Rießnerstraße flüchtete. Der Zeuge verfolgte den Ladendieb noch, verlor ihn aber in einem Hinterhof aus den Augen. Auch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Der Mann wurde auf 30-40 Jahre geschätzt und mit einer Größe von ca. 180 cm und schlank beschrieben. Er trug eine dunkle Hose und einen blauen Adidas-Pullover. Dabei hatte er eine gelbe Einkaufstasche. Was gestohlen wurde und wie hoch der Wert des Beutegutes ist kann derzeit nicht gesagt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell