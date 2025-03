LPI-J: Schranke angefahren

Weimar (ots) - Am Mittwochmittag befuhr ein 51-jähriger Fiat-Fahrer die Carl-von-Ossietzky-Straße in Fahrtrichtung Schlachthofstraße. Eine 39-jährige Citroen-Fahrerin befuhr zu dieser Zeit die Brennerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Als sie die Kreuzung zur Carl-von-Ossietzky-Straße überqueren wollte, missachtete sie das für sie geltende Verkehrszeichen 205 und fuhr in die Kreuzung ein, den von links herannahenden, vorfahrtsberechtigen Fiat übersehend. Es kam ...

