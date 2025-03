Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am Mittwochmittag befuhr ein 51-jähriger Fiat-Fahrer die Carl-von-Ossietzky-Straße in Fahrtrichtung Schlachthofstraße. Eine 39-jährige Citroen-Fahrerin befuhr zu dieser Zeit die Brennerstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Als sie die Kreuzung zur Carl-von-Ossietzky-Straße überqueren wollte, missachtete sie das für sie geltende Verkehrszeichen 205 und fuhr in die Kreuzung ein, den von links herannahenden, vorfahrtsberechtigen Fiat übersehend. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, in deren Folge unfallbedingter Sachschaden an beiden Pkw entstand. Verletzt wurde niemand.

