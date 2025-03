Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unter Alkohol und Drogeneinfluss zu schnell durch Höxter

Höxter (ots)

Bei einer nächtlichen Geschwindigkeitskontrolle in Höxter fiel einem Streifenteam der Polizei Höxter ein Mercedes ins Auge, der innerhalb des Stadtgebietes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Kontrolle erfolgte am Dienstag, 25. März, gegen 3:30 Uhr auf der B64 in Fahrtrichtung Holzminden. Kurz vor der Abzweigung zum Gewerbegebiet "Zur Lüre" wurde bei ihm eine Geschwindigkeit von 98 km/h gemessen, obwohl dort nur maximal 50 km/h erlaubt sind. Außerdem beobachteten die Beamten, wie der Mercedes zuvor kurz die Rechtsabbiege-Spur nutzte, um einen Lkw zu überholen. Danach wechselte er wieder auf die Geradeaus-Spur.

Einige Meter weiter wurde der Mercedes zur Überprüfung angehalten. Dabei stellten die Beamten bei dem 31-jährige Fahrer aus dem Landkreis Northeim einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte Werte über dem erlaubten Grenzwert an. Da der 31-Jährige bei weiteren Tests auch drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde zudem ein Drogenvortest vorgenommen, der ebenfalls positiv ausfiel.

An der Polizeiwache Höxter wurde ihm dann eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer, der in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. /nig

