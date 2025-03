POL-HX: Nächtlicher Raser auf der Albaxer Straße

Steinheim (ots) - Zu einem Wohnhausbrand kam es am Mittwoch, 19. März, in Steinheim. In der Hospitalstraße war gegen 16.45 Uhr in der oberen Etage einer Doppelhaushälfte ein Feuer entstanden. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten eine fünfköpfige Familie aus der einen Haushälfte und zwei Personen aus der anderen Hälfte das Gebäude rechtzeitig verlassen, eine Frau kam vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, die ...

