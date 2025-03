Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind verletzt sich bei Unfall schwer - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15:00 Uhr befuhr eine 38-jährige Hyundai-Fahrerin die Straße der Einheit in der Ortslage Klettbach. Auf Höhe des dort befindlichen Gasthofes kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen dem Pkw und einem 7-jährigen Kind. Das Kind verletzte sich schwer und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus nach Erfurt gebracht. Der Fahrzeugführerin zufolge sei das Kind auf die Straße gestolpert. Aufgrund fehlender Augenzeugen kann der Unfallhergang derzeit nicht eindeutig geklärt werden. Wer kann Angaben zu diesem Unfall machen? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell