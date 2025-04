FW-BO: Verkehrsunfall mit Motorrad

Feuerwehr Bochum

Heute Mittag gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen des Rettungsdienstes und einem Motorrad. Ein Rettungswagen und das Notarztfahrzeug befanden sich mit einer Patientin an Board auf einer Notfallfahrt ins Krankenhaus, als es im Kreuzungsbereich Hattinger Straße und Munscheider Damm zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad kam. Die am Unfall beteiligten Besatzungen leisteten Erste Hilfe, bis weitere Rettungsmittel an der Einsatzstelle eintrafen. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nur leicht verletzt, musste aber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Einsatzkräfte und die eigentliche Patientin blieben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. Für die Zeit der Patientenversorgung und Unfallaufnahme musste der Bereich zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell