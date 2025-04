Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.

Bochum (ots)

Am heutigen Dienstag, 15.04.2025, kam es gegen 12:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Seniorenwohnanlage in der Düppelstraße. Die interne Brandmeldeanlage der Wohnanlage löste aus und der zuständige Sicherheitsdienst alarmierte die Feuerwehr Bochum. Sofort wurden zwei Löschzüge, der Rettungsdienst und der Einsatzleitdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Ausgelöst wurde die Rauchentwicklung durch angebranntes Essen in einer Wohnung. Die Essensreste wurden abgelöscht und die Wohnung belüftet. Zwei Personen wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst begutachtet, konnten aber vor Ort verbleiben. Die Löscheinheit Mitte, der Freiwilligen Feuerwehr, war ebenfalls zu diesem Einsatz alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell