Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kurioser Unfall

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag gegen 12:02 Uhr meldete ein Anrufer einen Verkehrsunfall auf der Hiltroper Landwehr in Bochum Gerthe. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Feuerwache Werne und der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Beim eintreffen der Kräfte vor Ort fanden Sie eine Seniorin Im PKW, die es durch ein unbeabsichtigtes Fahrmanöver geschafft hatte, ihr Fahrzeug an einem geparktem PKW seitlich hoch zufahren. Das Fahrzeug der Dame wurde durch die Feuerwehr stabilisiert und die Dame konnte anschließend unverletzt aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell