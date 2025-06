Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Sindelfingen: randalierende Fußballfans wüten in Tank- und Rastanlage auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Randalierende Fußballfans wüteten am vergangenen Samstag (31.05.2025) auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" an der Bundesautobahn 8 bei Sindelfingen. Insgesamt sechs Reisebusse mit 300 bis 350 Fußballfans, die auf dem Weg zum UEFA-Champions-League-Finale nach München waren, stoppten gegen 09:30 Uhr an der Tank- und Rastanlage, um eine Pause einzulegen. Die Fußballfans verteilten sich daraufhin auf dem Gelände und brachten an Wänden, Fensterscheiben und Schildern des Gebäudes der Rastanlage Aufkleber und Graffitis an. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Getränke, Snacks, Sonnenbrillen und Souvenirs in noch unbekanntem Wert. Die alarmierte Polizei verhinderte zunächst die Abfahrt der Fanbusse und nahm Kontakt mit Fahrern und Verantwortlichen der Fangruppierung auf. Es konnte erreicht werden, dass zumindest ein Teil der entwendeten Gegenstände herausgegeben wurde und die überall verteilten Aufkleber teilweise wieder entfernt wurden. Eine Zuordnung der Taten zu einzelnen Personen war aufgrund der Personenvielzahl jedoch nicht möglich. Durch einen Verantwortlichen der Fangruppierung wurde signalisiert, man werde die Regulierung des Sachschadens übernehmen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die sechs Reisebusse sicherheitshalber von zwei Streifenwagenbesatzungen begleitet und im Bereich Wendlingen an Streifen des Polizeipräsidiums Ulm zur Weiterfahrt in Richtung München übergeben. Insgesamt waren rund zwei Dutzend Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, um den Sachverhalt aufzuklären. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe der hinterlassenen Sachschäden sind noch nicht näher bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell