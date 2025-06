Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm

Marbach am Neckar: geparkte Fahrzeuge aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In gleich zwei Fällen machten sich bislang noch unbekannte Täter am Samstag (31.05.2025) an zwei geparkten Fahrzeugen in Tamm und Marbach am Neckar zu schaffen.

Zwischen 15:35 Uhr und 15:50 Uhr brachen noch unbekannte Täter einen, auf einem Friedhofsparkplatz im Grundweg in Tamm geparkten, VW auf. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen die Täter die Fensterscheibe der Beifahrertüre ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie anschließend eine Handtasche samt Inhalt. Das Diebesgut wird auf rund 785 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07141 601014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Tamm in Verbindung zu setzen.

Auf dieselbe Art und Weise brachen noch unbekannte Täter zwischen 16:35 Uhr und 16:50 Uhr einen auf einem Friedhofparkplatz im Bereich "Am alten Markt" in Marbach am Neckar auf. Auch hier wurde zunächst eine Seitenscheibe eingeschlagen und im Anschluss aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

Ob ein Tatzusammenhang besteht und wie hoch der jeweilige hinterlassene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen ausfällt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell