Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Reizgas versprüht - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht -

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag (31.05.2025) auf Sonntag (01.06.2025) kam es gegen 01:35 Uhr auf dem Sportplatz an der Spitalmühle zu einer gefährlichen Körperverletzung mit mehreren Geschädigten. Eine männliche Person hat aus bislang noch unbekanntem Motiv mehrfach Reizstoff unter Gästen eines dort zu dieser Zeit stattfindenden und für die Öffentlichkeit frei zugänglichen Vereinsfestes versprüht. Zum Zeitpunkt des Vorfalls besuchten etwa 300 Gäste die Veranstaltung. Der Täter floh nach der Tat mit einem Pkw vom Tatort. Nach ersten Erkenntnissen wurden mindestens 17 Personen durch Reizgas verletzt. Die Verletzten mussten teilweise durch den Rettungsdienst an einer eigens vor Ort eingerichteten Sammelstelle versorgt werden. Neben dem Rettungsdienst mit zahlreichen Helfern war auch die Feuerwehr mit starken Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang sowohl Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, als auch weitere Geschädigte, die sich gegebenenfalls bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941 1200 oder per E-Mail unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell