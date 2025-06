Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Verkehrsunfall - Pkw-Lenkerin verwechselt Gaspedal mit Bremse und landet mit ihrem Pkw auf dem Dach eines geparkten Fahrzeugs

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr ereignete sich in Freiberg am Neckar ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 75.000 Euro entstand. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Johannesstraße und verwechselte während der Fahrt das Gaspedal mit der Bremse. Daraufhin kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über eine kleine Mauer und kam letztendlich auf dem Dach eines geparkten Mercedes zum Stehen. Durch den Aufprall wurde zudem noch ein weiterer geparkter Mercedes und eine Hauswand beschädigt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, der Audi musste jedoch mittels Kran geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell