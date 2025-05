Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg (Schlossberg): Pkw von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt - alle vier Insassen verletzt -

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag 15:24 Uhr (31.05.2025) befuhr ein 18-jähriger Lenker eines VW Golf die Straße Schlossberg aus Richtung Aussichtsturm bergabwärts in Richtung Stadtmitte Herrenberg. Dabei kam dem VW Golf eine Mercedes-Benz A-Klasse entgegen, die von einer 62-jährigen Frau gelenkt wurde. In der A-Klasse befand sich neben der Fahrerin auch ein 56 Jahre alter Beifahrer. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 18-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit und wich aufgrund des entgegenkommenden Pkw nach rechts aus. Schließlich kam der VW Golf von der Fahrbahn ab, fuhr etwa dreißig Meter über den Grünstreifen und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer, dessen 17-jähriger Beifahrer sowie ein weiterer 17-jähriger und ein 19-jähriger Mitfahrer im Fond des VW Golf wurden teils schwer verletzt. Der 17-jährige Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungsfahrzeuge waren zur Versorgung der Verletzten vor Ort. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beiden Insassen im Mercedes-Benz blieben unverletzt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte vier Streifenbesatzungen vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

