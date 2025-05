Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar

Aidlingen: Betrüger erbeuten mit QR-Codes fünfstellige Summe

Ludwigsburg (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger, ihre Opfer mit dem sogenannten "Quishing" um ihr Geld zu bringen - leider oft auch mit Erfolg. Hinter dem Wort "Quishing" verbirgt sich eine Betrugsmasche, bei der die Betrüger versuchen, ihre Opfer über das Abscannen von QR-Codes auf gefälschte Online-Seiten zu leiten. Dort sollen dann persönliche Informationen wie zum Beispiel Konto- oder Kartendaten, Passwörter und PIN- oder TAN-Codes eingegeben werden, mit denen die Betrüger anschließend die Konten der Geschädigten plündern. Bereits im Februar hatten wir im Presseportal über entsprechende Fälle aus Tamm und Gemmrigheim berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5980714).

Zwischen Dienstag, 27.05.2025 und Donnerstag, 29.05.2025 waren Betrüger erneut in zwei Fällen in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen erfolgreich und erbeuteten auf höchst unterschiedliche Weise insgesamt rund 20.000 Euro.

Eine 19-Jährige aus Remseck am Neckar bot ein Produkt beim einer Plattform im Internet zum Verkauf an und wurde von einem angeblichen Käufer kontaktiert. Dieser übersandte einen QR-Code, den die 19-Jährige einscannen und ihre Daten eingeben sollte, um so das Geld für den Verkauf zu erhalten. Die junge Frau tätigte gutgläubig die Eingaben. Anstatt jedoch Geld zu erhalten, stellte sie später fest, dass von einem Zahlungsdienstleister knapp 1.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren.

Um knapp 20.000 Euro wurde ein 63-Jähriger aus Aidlingen erleichtert. Dieser erhielt per Post einen Brief, in dem ihm vermeintlich seine Bank mitteilte, er müsse die Mobilgeräte für seinen Online-Zugang neu einrichten. Da der Brief echt wirkte und der Inhalt plausibel klang, scannte der 63-Jährige den QR-Code auf dem Schreiben und führte die nun angezeigten Schritte aus, um sein Handy neu für das Online-Banking zu registrieren. Tatsächlich registrierte er jedoch unwissentlich ein Handy der Betrüger für sein Konto. Diese transferierten in der Folge zunächst Geld von einem Tagesgeldkonto auf das Girokonto des Geschädigten und buchten zweimal jeweils knapp 10.000 Euro vom Konto des Geschädigten ab.

Informationen und Präventionstipps zur Betrugsmasche "Quishing" erhalten Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes auf www.polizei-beratung.de (Direktlink zum Thema Quishing: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/was-ist-quishing/).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell