Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen/B10: 62-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde eine 62 Jahre alte Smart-Lenkerin am Freitag (30.05.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 10.35 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B10) in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 62-Jährige fuhr in Richtung Vaihingen an der Enz. Als sie sich auf dem Ausfädelungsstreifen auf Höhe des Anschlussstelle Zuffenhausen der Bundesautobahn 81 befand, wurde sie mutmaßlich von einem 62 Jahre alten Sattelzuglenker übersehen. Der 62-Jährige wollte seinerseits vom rechten Fahrstreifen der B10 auf den Ausfädelungsstreifen wechseln. Dabei kollidierte er mit dem Heck des Smart. Der Pkw wurde dadurch gedreht, geriet vor den Lkw und wurde noch etwa fünf Meter weit geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.

