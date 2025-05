Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am frühen Sonntagmorgen (25.05.2025) gegen 03.10 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Schlossberg" in Höfingen eine Unfallflucht. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen dürfte ein 27 Jahre alter Renault-Fahrer, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, die Kontrolle über den PKW verloren haben und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen eine Hauswand. Anschließend setzte der 27-Jährige seine Fahrt in Richtung eines Parkplatzes einer Sporthalle in der Sonnenstraße fort. Dort stellte er den beschädigten PKW ab. Die alarmierte Polizei konnte den Unfall und die sich anschließende Fahrstrecke rekonstruieren und letztlich den 27-Jährigen an seiner Wohnanschrift feststellen. Er musste sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die den Unfall oder die sich anschließende Fahrt des Renault in die Sonnenstraße beobachten konnten, sich zu melden.

