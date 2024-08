Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Westhausen und Aalen, Streit beim Fußball

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall auf der B290

Am Samstag gegen 13:15 Uhr fuhren zwei Autos auf der B290 in Richtung Ellwangen. Die 57-jährige Fahrerin des vorderen Fahrzeugs wollte auf Höhe des Bucher Stausees nach links abbiegen. Dies erkannte der 77-jährige Fahrer des hinteren Autos zu spät. Um einen Unfall zu verhindern, versuchte der 77-Jährige noch nach links auszuweichen, stieß dort aber mit dem abbiegenden Pkw zusammen. Dadurch kam der vordere Wagen ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Die 57-Jährige wurde schwer verletzt. Der 77-jährige Unfallverursacher sowie sein 19-Jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Außerdem wurde eine Mitfahrerin im Pkw des Unfallverursachers schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 EUR.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Gegen 17:15 Uhr bog am Samstag in Aalen ein 28-Jähriger mit seinem Audi von der Braunenbergstraße in die Karl-Keßler-Straße ab. Dabei missachtete er das Rechtsfahrgebot und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher derzeit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Aalen: Auseinandersetzung nach VFR Spiel

Am Samstag fand in Aalen das Oberliga Spiel gegen den SSV Reutlingen statt. Nach Spielende kam es nach Provokationen durch die Gästefans im Stadion zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppierungen. Durch die Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden Parteien getrennt werden. Ein Stadionordner wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Im Anschluss wurden die Reisebusse, mit denen die Gästefans angereist waren, aus der Stadt begleitet. Dabei kam es zu keinen weiteren Vorfällen.

