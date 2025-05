Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Radfahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrradfahrer am Donnerstag (29.05.2025) in Holzgerlingen. Der Unbekannte fuhr gegen 16.10 Uhr die Turmstraße in Richtung Gartenstraße entlang, als er aus noch unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Der etwa 40 Jahre alte Mann stürzte daraufhin von seinem schwarzen Mountainbike. Trotz Zurufe von Zeugen, stieg er wieder auf das Rad auf und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

