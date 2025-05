Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht im Schießtäle

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am Mittwoch (28.05.2025) zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg. Eine unbekannte Person beschädigte dort vermutlich beim Rangieren mit einem Pkw einen geparkten VW Touran und fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt (07032 2708-0, herrenberg.prev@polizei.bwl.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell