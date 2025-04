PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Streit eskaliert +++ Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Baustellendiebe zugange +++ Kennzeichenschilder abmontiert +++ Farbschmierereien an Schule +++ Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Hofheim (ots)

1. Streit eskaliert,

Schwalbach, Bremer Straße, Montag, 07.04.2025, 20.20 Uhr

(ro)In Schwalbach eskalierte am Montagabend ein Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem Heranwachsenden. Gegen 20.20 Uhr wurden der Polizei Streitigkeiten an der Haltestelle Bremer Straße gemeldet. Die Beamten konnten die Beteiligten vor Ort antreffen. Alle drei waren zunächst in einem Linienbus unterwegs gewesen. Auslöser des Streits soll ein Anrempeln im Bus gewesen sein. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung sollen die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren dem 18-Jährigen ein Messer und einen Schlagstock vorgehalten haben. Nachdem die Beteiligten den Bus an der Haltestelle verlassen hatten, setzte sich der Streit fort. Hierbei soll der Heranwachsende die Jugendlichen geschlagen haben. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Bad Soden, Neuenhain, Ulmenstraße, Sonntag, 06.04.2025, 23.00 Uhr bis Montag, 07.04.2025, 16.30 Uhr

(ro) Bei einem Wohnungseinbruch im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain haben unbekannte Täter zwischen Sonntagnacht und Montagnachmittag Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher drangen zwischen 23.00 Uhr und 16.30 Uhr in die betroffene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ulmenstraße ein und ließen die aufgefundenen Schmuckstücke mitgehen. Sie scheiterten beim Versuch eine weitere Wohnungstür aufzuhebeln und machten sich anschließend mit dem Diebesgut aus dem Staub. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Baustellendiebe zugange,

Eschborn, In der Wolfslach, Samstag, 05.04.2025, 14.00 Uhr bis Montag, 07.04.2025, 08.00 Uhr

(ro)Zwischen Samstag und Montag hatten Diebe eine Baustelle in Eschborn im Visier. Die Täter näherten sich dem Baustellengelände in der Straße "In der Wolfslach" und machten sich an den dortigen Containern zu schaffen. Nachdem sie die Schlösser gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie mehrere Werkzeuge im Wert von ca. 6.000 Euro aus dem Inneren. Anschließend suchten sie das Weite. Die Kriminalpolizei in Sulzbach erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4. Kennzeichenschilder abmontiert,

Hattersheim, Pregelstraße, Montag, 07.04.2025, 22.25 Uhr

(ro)In Hattersheim hat ein Unbekannter am Montagabend die Kennzeichenschilder eines geparkten Fahrzeugs abmontiert. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei gegen 22.25 Uhr, dass sich eine männliche Person an einem in der Pregelstraße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellten blauen VW Golf zu schaffen gemacht und die beiden Kennzeichenschilder abmontiert hatte. Anschließend sei der Dieb als Beifahrer in einen schwarzen Kleinwagen gestiegen, dessen Fahrer eilig davonfuhr. Die alarmierten Streifen konnten weder das Fahrzeug noch die beiden Personen ausfindig machen. Der Dieb wird als etwa 40 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und von dicklicher Statur beschrieben. Er hatte schwarze kurze Haare und trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose. Zum Fahrer des flüchtigen Kleinwagens, möglicherweise ein Ford oder Fiat, liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizeistation Hofheim nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Farbschmierereien an Schule,

Kelkheim, Fischbach, Rathausplatz, Samstag, 05.04.2025, 11.00 Uhr bis Montag, 07.04.2025, 07.40 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte ein Schulgebäude in Kelkheim-Fischbach beschmiert. Am Montagmorgen wurden an der Fassade der Schule am Rathausplatz mehrere Schriftzüge festgestellt. Der von den Tätern zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Sollten Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat beitragen, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung.

5. Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren, Hofheim, Elisabethenstraße/Pfarrgasse, Montag, 07.04.2025, 10.08 Uhr

(ro)Bei einem Verkehrsunfall in Hofheim ist am Montagmorgen ein Fußgänger schwer verletzt worden. Um 10.08 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Renault Master die Elisabethenstraße aus Richtung Chinon-Center und wollte rechts in die Pfarrgasse einbiegen. Zeitgleich überquerte ein Mann den dortigen Zebrastreifen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der Renaultfahrer den Fußgänger, sodass dieser von dem Fahrzeug erfasst wurde. Dabei wurde der 91-Jährige schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Renault entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen können sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 melden.

