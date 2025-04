PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand einer Gartenhütte +++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Berauscht mit Pedelec unterwegs

Hofheim (ots)

1.Brand einer Gartenhütte, Schwalbach, Spessartstraße, Samstag, 05.04.2025, 21:40 Uhr

(md)Sachschaden entstand bei einem Brand einer Gartenhütte am Samstagabend in der Spessartstraße in Schwalbach. Möglicherweise durch die unsachgemäße Benutzung eines Grills, griffen Flammen auf eine Gartenlaube über. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet und eine nebenliegende Tischtennisplatte beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Für ein sicheres Grillen rät die Polizei: Wählen Sie einen standfesten, sicheren und windgeschützten Aufstellplatz. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 3 Metern zu brennbaren Gegenständen. Löschen Sie nach dem Grillen die Glut ab und lassen diese vollständig abkühlen, ehe Sie diese entsorgen.

2.Unfall unter Alkoholeinfluss, Kelkheim, Frankfurter Straße, Samstag, 05.04.2024, 21:50 Uhr

(md)Sachschaden von knapp 15.000 Euro und eine leicht verletzte Person war das Resultat eines Auffahrunfalls am Samstagabend in der Frankfurter Straße in Kelkheim. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein 42-jähriger Kelkheimer mit seinem Volkswagen die Frankfurter Straße und musste im Kreuzungsbereich zur Frankenallee an einer Ampel verkehrsbedingt halten. Ein 54-jähriger Kelkheimer der mit seinem Tiguan dahinter fuhr, reagierte zu spät und fuhr dem Vordermann auf. Der Fahrer des VW musste anschließend in einem naheliegenden Krankenhaus weiter behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel der Streife der Alkoholgeruch des 54-jährigen Unfallverursachers auf. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2-Promille. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme zur Polizeistation Kelkheim gebracht und anschließend wieder entlassen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt, musste aber seinen Führerschein abgeben.

3.Berauscht mit Pedelec unterwegs, Hattersheim, Eddersheim, Bahnhofstraße, Samstag, 05.04.2025, 20:20 Uhr

(md)Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstagabend einen Fahrer eines Pedelecs in Eddersheim, der zuvor durch seine rasante Fahrweise aufgefallen war. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass das Zweirad aufgrund einer technischen Manipulation weitaus schneller fuhr, als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Des Weiteren war an dem Pedelec kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei einem anschließenden Atemalkoholtest pustete der Fahrer einen Wert von knapp 0,4-Promille und räumte den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Neben einer Blutentnahme muss sich der 45-jährige Fahrer aus Hattersheim nun wegen mehreren Verkehrsverstößen verantworten. Das Pedelec wurde stillgelegt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell