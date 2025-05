Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen

Maichingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochabend befuhr der bislang unbekannte Fahrer einer schwarzen Mercedes M-Klasse gegen 19:30 Uhr die Magstadter Straße in Maichingen. Kurz vor Ortsausgang Maichingen prallte der Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkte Chevrolet Corvette. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, beschleunigte der Mercedesfahrer seinen Pkw und flüchtete in Richtung Magstadt von der Unfallstelle. Der Unfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Der Fahrer wird auf ca. 50 Jahre geschätzt, er hatte helle Haare. Der Mercedes hatte Böblinger Kennzeichen (BB-??) und müsste im Frontbereich beschädigt sein. An der Corvette entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 07031/697-0 oder per Email unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

