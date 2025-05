Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag nach Schockanruf

Ludwigsburg (ots)

Ein Ehepaar aus Ludwigsburg erhielt am Dienstag (27.05.2025) einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer suggerierte den Senioren, dass deren Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem drei Personen ums Leben gekommen seien. Um zu verhindern, dass die Tochter nun ins Gefängnis muss, sei eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro zu entrichten. Nachdem ein vermeintlicher Staatsanwalt den Sachverhalt am Telefon bestätigt hatte, übergab die Seniorin gegen 17.00 Uhr an der Einmündung Brandenburger Straße und Suevenstraße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil einem unbekannten Mann mehrere Tausend Euro in bar. Der Abholer wird als etwa 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß beschrieben. Er soll mit einem blauen Anorak bekleidet gewesen sein, trug eine schwarze Schiebermütze und hatte einen dunklen Oberlippenbart.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell